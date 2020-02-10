PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Без глаз и с обгоревшей шерстью: в Запорожье живодеры подожгли кота

В ночь на 10 января в Запорожье неизвестные подожгли дворового кота.

В результате инцидента у животного сильно обгорела морда и шерсть на туловище.

– Нет предела человеческой жестокости! Сегодня ночью дегенераты на Кичкасе подожгли кота с работы. Вот как так можно???? Кот добрый, никого не трогает. И так с ним поступили, – написали очевидцы под фото.

Местные жители обработали коту раны и отвезли к ветеринару.

Читайте: Хлам, истощенные животные: в Киеве полиция забрала 2-летнего ребенка из неблагополучной семьи

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Кичкас, как он есть (@kichkas.kak.on.est)

К слову, по ст. 299 УК Украины за жестокое обращение с животными предусматривает ответственность в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник: Kichkas.kak.on.est

Фото: Pixabay

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка