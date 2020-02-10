Без глаз и с обгоревшей шерстью: в Запорожье живодеры подожгли кота

В ночь на 10 января в Запорожье неизвестные подожгли дворового кота.

В результате инцидента у животного сильно обгорела морда и шерсть на туловище.

– Нет предела человеческой жестокости! Сегодня ночью дегенераты на Кичкасе подожгли кота с работы. Вот как так можно???? Кот добрый, никого не трогает. И так с ним поступили, – написали очевидцы под фото.

Местные жители обработали коту раны и отвезли к ветеринару.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Кичкас, как он есть (@kichkas.kak.on.est) 9 Фев 2020 в 10:58 PST

К слову, по ст. 299 УК Украины за жестокое обращение с животными предусматривает ответственность в виде ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Источник: Kichkas.kak.on.est