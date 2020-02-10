Увольнения и назначения в Кабмине: какие изменения возможны в правительстве

В Кабинете министров возможны кадровые изменения.

Еще 17 января президент поручил премьеру найти слабые места в правительстве и заменить неэффективных руководителей министерств, а уже 1 февраля, по информации СМИ, в Офисе президента проходило большое собеседование с потенциальными кандидатами на должности.

Так кто же и почему может покинуть здание на Грушевского и какие министерства видоизменятся – разбирались Факты ICTV.

Первый пошел

Не успел Кабмин проработать и полгода, как первый министр пожелал уйти с должности. Алена Бабак, министр развития общин и территорий, отметила, что такое решение приняла самостоятельно, а отставка обусловлена ​​давлением со стороны “строительной мафии”.

– Бабак не нашла общего языка с Офисом президента и премьером. Главный фактор ее отставки – достаточно сложные личные отношения, при которых невозможно работать, – уверен политтехнолог Андрей Золотарев.

На ее место назначили бывшего главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля, сделав его вдобавок еще и вице-премьером.

Новые должности, новые министры

В воскресном интервью Фактам тижня Алексей Гончарук приоткрыл завесу и подтвердил, что Министерство по вопросам временно оккупированных территорий отделят от Министерства ветеранов, а новое ведомство предложили возглавить Алексею Резникову.

Читайте: Шовковский-министр, 400 тыс. зарплаты и собеседования в правительство – Гончарук об изменениях в Кабмине

Сегодня он представляет Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы.

Политолог Владимир Фесенко предполагает, что и в дальнейшем речь пойдет о назначении людей на новые должности, а не о замене действующих министров.

– Не сразу, но позже возможно разделение Минэкономики или Министерства, где объединили культуру, информационную политику и спорт.

Хотя Гончарук заверил, что предпосылок для отделения Министерства сельского хозяйства от Министерства развития экономики нет. Зато одно из предложений, которое обсуждается – новый вице-премьер, работа которого будет направлена на усиление экономического блока, в частности по привлечению инвестиций.

Фесенко отмечает – это пример нового человека на новой должности. Но все кадровые решения относительно изменений в Кабмине возможны только после принятия парламентом законопроекта о рынке земли.

– Пока не завершится рассмотрение этого законопроекта, никакие кадровые решения в Верховной Раде рассматриваться не могут, – говорит политолог.

Заменят ли старых министров?

На прошлой неделе издание Украинская правда, ссылаясь на собственные источники, сообщило о тайной встрече в Офисе президента, где, по их информации, президент проводил собеседования с кандидатами на должности министров.

Под вопросом якобы оказались министр социальной политики Юлия Соколовская, министр иностранных дел Вадим Пристайко и министр обороны Андрей Загороднюк. А на должность первого рассматривают председателя комитета ВРУ по вопросам соцполитики Галину Третьякову.

Но эксперты отмечают, кого и когда заменять решать будет президент Владимир Зеленский, все остальное – предположения.

– Ответ знает один человек – президент. И то, вероятно, сегодня у него окончательного решения еще нет. Он рассматривает варианты, но сказать, что кого-то обязательного заменят – вряд ли, – говорит Фесенко.

Политолог отмечает, общественное мнение часто совершенно не совпадает с реальностью. Так, например, может оказаться с Тимофеем Миловановым, которого СМИ называют одним из претендентов на замену.

– Насколько я знаю, этот вопрос даже не рассматривается. Премьер-министр не хочет менять министра экономики. Там предлагается просто усилить направление за счет создания должности вице-премьера, который возьмет на себя часть функций Милованова.

Эксперт добавляет, слухи о замене министра иностранных дел ходили еще в декабре, но называли разные фамилии. Руслан Демченко, который еще летом стал советником Зеленского, по словам политолога, не сможет претендовать на должность, поскольку подпадает под люстрацию.

– Можем предположить, что рассматривается вопрос о назначении Дмитрия Кулебы. Хотя у него хорошие отношения с министром иностранных дел. Возможно, он не хочет вступать в конкуренцию.

Спасая рейтинги

Реструктуризация в Кабинете министров может принести Владимиру Зеленскому укрепление рейтинга, уверен Андрей Золотарев. Ведь, по словам эксперта, социология января показывает, что уязвимое место системы власти – это правительство, которое слишком быстро набирает токсичности.

– Владимир Александрович подходит к ситуации не как глава политической команды, а как продюсер телесериала. Если он видит, что сериал теряет рейтинг – нужно менять актеров, – иронизирует эксперт.

Зато Владимир Фесенко уверен в другом – когда премьер оттягивает на себя негатив, это положительно работает на рейтинговую ситуацию президента.

– Есть одна из гипотез относительно рейтинговых ситуаций. Негативные настроения больше концентрируются на Верховной Раде и Кабмине, меньше – на президенте. И эта ситуация его устраивает, – говорит политолог.

Уже на этой неделе, а именно 14 февраля, президент пообещал заслушать промежуточный отчет Кабмина, после чего дать оценку работе нового правительства. Так что скоро узнаем вердикт главы государства.

Лилия Ященко