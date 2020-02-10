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Факты / Украина

Коронавирус на Diamond Princess: в каком состоянии зараженный украинец

Посольство Украины в Японии сообщило о состоянии здоровья инфицированного украинца с круизного лайнера Diamond Princess.

В Японии официально объявили об одном случае заражения среди украинцев.

Сейчас инфицированный мужчина находится под наблюдением врачей в госпитале.

Читайте: Это может быть лишь верхушка айсберга – глава ВОЗ о распространении коронавируса

Дипломаты отметили, что украинец чувствует себя хорошо и не имеет видимых признаков симптома. Также он снабжен всем необходимым.

Ранее Факты ICTV писали, что количество заболевших новым типом коронавируса на круизном лайнере Diamond Princess выросло на 66 человек.

Источник: УНИАН

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