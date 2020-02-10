МАУ увеличит норму перевозки животных в салоне

Начиная с 12 февраля 2020 года, норма перевозки животных авиарейсами МАУ увеличится до 10 кг. До этого норма составляла 8 кг.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Заказать такую услугу можно не позднее, чем за сутки до вылета.

Читайте: МАУ выполнит рейсы в Китай, чтобы забрать пассажиров

– Многие имеют домашнего любимца, некоторые – даже несколько. Мы хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 грамм. Поэтому мы добавили 2 кг до максимально разрешенной нормы. Такая же норма действует у большинства авиаперевозчиков, – говорится в сообщении.

Служебные животные пассажиров при условии предоставления документов, которые сообщают об их специализацие, как и раньше, путешествуют бесплатно.

Также в МАУ напомнили, что одному пассажиру разрешено брать в путешествие не более одного контейнера с животными. При этом в контейнере не может находиться более трех животных. Норма габаритов таких контейнеров составляет не более 55 х 40 х 20 см.

МАУ соединяет Украину с 38 странами Европы, Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Компания осуществляет более 4000 рейсов в месяц.

Недавно Факты ICTV рассказывали об украинке, которая приняла роды у женщины прямо на борту самолета.

Источник: МАУ