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Факты / Украина

Приличный уровень: Малюська без предупреждения приехал с проверкой в колонию

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем визите в Ивано-Франковске учреждение исполнения наказаний №12.

По его словам, колония имеет “довольно приличный уровень”.

– Впечатления: достаточно приличный уровень как для учреждений, которые пришлось посещать. Без фантастических достижений, но и без откровенных ужасов. Из негатива – отсутствуют смесители, шланги для душа, потечет из трубы, за то и благодарить, – сказал он.

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Малюська отметил, что осужденные пожизненно находятся “в более-менее приличных условиях”.

Также он рассказал, что в колонии есть стандартное питание.

– Питание стандартно не очень, но точно есть, – сказал он.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут появиться частные СИЗО.

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