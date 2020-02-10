Украинские заробитчане или туристы в Польше смогут до 30 апреля 2020 года переводить деньги в Украину через мобильное приложение My Ria без комиссии.

В приложении My Ria, которое доступно в AppStore и Play Market, нужно зарегистрироваться и сделать транзакцию.

Для отправления перевода нужно отсканировать штрих-код в ближайшем из 8 тыс. банкоматов Euronet и оплатить транзакцию картой или наличными.

Деньги будут доступны для зачисления в Privat24 через несколько минут. Также средства можно получить в терминалах самообслуживания, банкоматах и ​​отделениях Приватбанка.

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При этом получать переводы Ria из Польши можно как в евро, так и в долларах США.

Напомним, в ПриватБанке рассказали о новом виде мошенничества в соцсетях и мессенджерах.

Источник: Приватбанк