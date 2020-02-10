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Факты / Украина

Рассылка электронных повесток через Дію – фейк

Электронные повестки для призывников через приложение Дія рассылаться не будут.

Об этом сообщили разработчики веб-портала электронных услуг.

– Электронной повестки нет и она не будет внедрена в Дію. У нас еще очень много справок и услуг, которые нужно оцифровать. Мобильное приложение Дія лишь позволяет иметь в своем смартфоне электронные документы и удобно ими пользоваться. Мы не создаем цифровой концлагерь, – говорится в сообщении.

Читайте: Как пользоваться приложением Дія – пошаговая инструкция

Разработчики подчеркнули, что регистрация в приложении Дія является добровольным и все, кто хотят могут оставаться в оффлайне.

Напомним, презентация приложении Дія состоявшаяся 6 февраля в Киеве.

На ней Владимир Зеленский рассказал, что планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и интернета.

По состоянию на 20.30 6 февраля в приложении Дія успешно авторизовались 310 031 пользователей.

Источник: Министерство цифровой трансформации

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