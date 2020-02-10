В поисках компромисса – Гончарук рассказал уменьшатся ли премии в Нафтогазе

Кабмин обратился в наблюдательный совет Нафтогаза с просьбой не выплачивать премии руководству компании, пока правительство не примет компромиссное решение.

– Правительство обратилось в наблюдательный совет Нафтогаза с письмом и мы попросили их воздержаться пока от каких-либо действий, направленных на выплату этих огромных премий, для того, чтобы провести с ними консультации. В этом месяце они собираются на заседание наблюдательного совета. Я рассчитываю, что до этого у нас состоится встреча, и я думаю, что мы попробуем найти какое-то компромиссное решение, – сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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По словам премьера, премии предусмотрены трудовыми контрактами, которые подписывались еще 5 лет назад.

В свою очередь глава правления Нафтогаза Андрей Коболев предложил приватизировать Нафтогаз, чтобы закончить дискуссии о выплате зарплат.