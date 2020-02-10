В Раду внесли законопроект о легализации ЧВК для работы за границей

Народный депутат из фракции Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала в Верховной Раде законопроект О военно-консалтинговой деятельности.

Согласно проекту закона №3005, предоставление услуг военного или охранного характера должно предоставляться государствам, юридическим и физическим лицам за пределами Украины.

Он запрещает осуществление военно-консалтинговой деятельности на территории Украины, поскольку в стране не урегулирован вопрос оборота оружия.

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Также законопроект предлагает создать Единый государственный реестр огнестрельного оружия и боеприпасов, которые находятся у указанных субъектов, и урегулировать все сферы военно-консалтинговой деятельности.

В пояснительной записке к проекту говорится, что предоставление военно-консалтинговых услуг за рубежом должно исключить возможность образования так называемых частных армий внутри Украины.

К слову, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в 2020 году в украинской армии появятся электронные военные билеты.