Со всеми необходимыми документами нужно обратиться в отделении Ощадбанка и написать заявление на оформление Карточки киевлянина.

Если она оформляется впервые, то при ее выпуске Ощадбанк передаст копии документов о праве на льготу в управление социальной защиты районной государственной администрации по месту регистрации.

В метрополитен необходимо обратиться лично. Сделать это можно на станциях метро: Политехнический институт, Дорогожичи, Майдан Независимости и Дарница.