ШАГ 1. Проверить, кто может получить карточку
Карточка киевлянина выдается по обращению граждан, которые:
- имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины, на дополнительные льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с актами Киевского городского совета и КГГА;
- являются внутренне перемещенными лицами;
- зарегистрированы в городе Киеве;
- осуществляют трудовую деятельность в городе Киеве соответствии с законодательством Украины;
- получают полное среднее, профессиональное и высшее образование в Киеве или являются родителями (опекунами) детей, получающих образование в Киеве.
Если вы принадлежите к одной из этих групп, то у вас есть право оформить Карточку киевлянина.
ШАГ 2. Выбрать отделение Ощадбанка
Карточку киевлянина по обращениям граждан регистрирует Ощадбанк.
Для того, чтобы получить Карточку киевлянина, необходимо предварительно позвонить на горячую линию Ощадбанка и обратиться в любое отделение в Киеве с паспортом и идентификационным кодом.
Телефон горячей линии Ощадбанка: 0-800-210-800
ШАГ 3. Собрать необходимые документы
Для оформления Карточки киевлянина вам необходимы:
- Паспорт гражданина Украины или документ, который его заменяет.
- Идентификационный код.
- Документы, подтверждающие право на получение Карточки киевлянина (ученический или студенческий билет, справка с места работы и т. п.).
- Удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособия, компенсации (при наличии).
- Справка переселенца (при необходимости).
ШАГ 4. Написать заявление на оформление карты
Со всеми необходимыми документами нужно обратиться в отделении Ощадбанка и написать заявление на оформление Карточки киевлянина.
Если она оформляется впервые, то при ее выпуске Ощадбанк передаст копии документов о праве на льготу в управление социальной защиты районной государственной администрации по месту регистрации.
В метрополитен необходимо обратиться лично. Сделать это можно на станциях метро: Политехнический институт, Дорогожичи, Майдан Независимости и Дарница.
ШАГ 5. Забрать карточку
Получить Карточку киевлянина можно в отделении Ощадбанка, в котором ее оформляли.
Жители Киева, которые имеют льготы из городского бюджета, получают карточку бесплатно.
Если у человека нет льгот, Карточка киевлянина будет стоить 120 грн/год.
Срок ее изготовления составляет от двух-трех дней до двух недель, в зависимости от очереди.