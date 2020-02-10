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Факты / Украина

Зеленский назначил Федорова временным председателем Ивано-Франковской ОГА

Виталий Федоров стал временно исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий указ Владимира Зеленского появился на сайте президента Украины.

– Временно возложить исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича, – говорится в указе.

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До этого чиновник занимал должность заместителя председателя Ивано-Фарнковской ОГА.

Напомним, Зеленский сообщил о назначении Максима Козицкого председателем Львовской областной государственной администрации.

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