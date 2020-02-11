Действенные стратегии в кибербезопасности – дата и подробности конференции в Киеве

19 марта 2020 года в Киеве состоится конференция Действенные стратегии в кибербезопасности, которую можно считать главным событием в этой сфере в Украине.

Кибербезопасность является одной из наиболее актуальных и обсуждаемых на всех уровнях тем в Украине и мире в настоящее время.

Количество киберпреступлений ежегодно стремительно растет. Глобальный ущерб от киберпреступности специалисты оценивают в $6 трлн в год. Ни одна страна, государственное учреждение или частная компания не в состоянии самостоятельно эффективно обеспечить кибербезопасность. Только благодаря взаимодействию и сотрудничеству можно создать безопасное киберпространство.

Конференция Действенные стратегии в кибербезопасности – первый шаг к сотрудничеству игроков киберпространства Украины и мира, созданию площадки для обсуждения стратегических вопросов в сфере кибербезопасности и обмена опытом мировых и национальных экспертов.

Главная цель конференции – объединить государство, бизнес и академические круги на базе лучших мировых бенчмарков для развития экосистемы безопасного киберпространства в Украине и противодействия киберпреступности.

Ключевые спикеры конференции:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Андрей Коболев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины;

Matt LaVigna, CEO, National Cyber ​​Forensic and Training Alliance (NCFTA), США;

John Liau, ответственный межрегиональный агент, United States Secret Service, США;

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Carsten Meywirth, глава департамента киберпреступлений, Bundeskriminalamt, Германия;

Lothar Renner, управляющий директор по кибербезопасности EMEAR, Cis co;

Алексей Янковский, партнер KPMG, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

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Ключевые темы конференции:

Действенные стратегии кибербезопасности;

Дизайн экосистем в киберпространстве;

Кибербезопасность, как ключевой рычаг влияния на результаты цифрового бизнеса;

Стратегии независимых кибер-центров при построении безопасного киберпространства;

Тренды и перспективы цифровизации и цифровой трансформации;

Перспективы Executive обучения в сфере кибербезопасности;

Роль и примеры государственно-частного партнерства.

Более подробно о программе конференции и условиях участия по ссылке.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности.