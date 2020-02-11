Настоящей снежной и морозной зимы в феврале уже не будет, если верить предварительным прогнозам синоптиков. Всего несколько дней могут быть снежными.

Будет много осадков в виде дождя, местами с мокрым снегом, температура днем преимущественно со знаком плюс, только ночью возможны небольшие заморозки. Синоптики предупреждают: 5-9 февраля по всей территории Украины ожидаются сильные морозы.

Погода в Киеве в феврале 2020

В Киеве в последний месяц зимы ожидаются осадки в виде снега и дождя. В первой половине месяца максимальная температура днем будет +5, а ночью опустится до -8. Во второй половине будет преимущественно солнечно, температура поднимется до +12.

Погода в Харькове в феврале 2020

Первая неделя февраля будет напоминать настоящую зиму – примерно до 9 февраля ожидаются снежные осадки и мороз – иногда даже до -16. Днем температура будет постепенно повышаться. Во второй половине месяца будет плюсовая температура и преимущественно солнечно. До конца месяца в отдельные дни ожидается до +12.

Погода в Одессе в феврале 2020

Февраль будет теплым и влажным, осадки ожидаются в первой половине месяца. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 0 до +13.

Погода в Днепре в феврале 2020

Месяц начнется снегом. В общем весь месяц погода будет пасмурно. Температура в среднем держаться на отметке +5. Во второй половине месяца будет еще несколько дождливых дней и снижение температуры до -3.

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Погода во Львове в феврале 2020

Во Львове также будет преимущественно без осадков, лишь несколько дней пойдет дождь. В первой половине месяца – морозы ночью и солнечная погода днем, а уже после 14 февраля ожидается плюсовая погода – до +14 днем.

Ранее Факты ICTV писали, почему в Украине может исчезнуть зима.

Источник: Gismeteo