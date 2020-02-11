Нацбанк укрепил курс гривны, согласно которому доллар и евро подешевели.
Доллар США подешевел на 2 копейки и стоит 24,51 грн.
Евро подешевел на 5 копеек и его стоимость составляет 26,85 грн.
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Курс валют на 11.02.2020 от НБУ:
- $1 – 24,51 грн;
- €1 – 26,85 грн;
- 1 злотый – 6,3071 грн;
- 10 российских рублей – 3,8471 грн.
К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году.
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