С хлебом-солью встречать не будут: Зеленский о восстановлении отношений с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не может сказать, сколько нужно времени для восстановления теплых отношений между странами после вторжения России в Украину.

По его словам, сложнее всего будет простить Россию нынешнему поколению украинских граждан.

– Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное, – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что после возвращения оккупированных территорий россиян все равно не будут встречать с хлебом-солью в Украине, но прагматические экономические отношения возможны.

Читайте: Путин меня понял: Зеленский видит желание РФ “думать” над Минском

– Но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись, – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.