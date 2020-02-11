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Факты / Украина / Политика

С хлебом-солью встречать не будут: Зеленский о восстановлении отношений с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не может сказать, сколько нужно времени для восстановления теплых отношений между странами после вторжения России в Украину.

По его словам, сложнее всего будет простить Россию нынешнему поколению украинских граждан.

– Я думаю, что для многих людей в стране это невозможно. Здесь опять вопрос поколений. Для будущих поколений, может, и возможно. Наверное, – сказал Зеленский.

Глава государства считает, что после возвращения оккупированных территорий россиян все равно не будут встречать с хлебом-солью в Украине, но прагматические экономические отношения возможны.

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– Но если они будут приезжать, когда у нас мир, если они приедут, например, в Трускавец, то им скажут, окей, заплати деньги, живи, пожалуйста, лечись, – сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.

Источник: Интерфакс-Украина

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