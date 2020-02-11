Коболев предложил изменить показатель для измерения потребления газа

Чтобы решить вопрос с малопонятными коэффициентами в платежках Украина должна изменить учет газа с кубометров на килокалории.

Такое мнение высказал глава Нафтогаза Андрей Коболев. Он добавил, что внедрению конкурентного рынка газа мешает применение коэффициента приведения к стандартным требованиям в соответствующих платежках.

Иногда, в результате использования указанного коэффициента, возникают спорные долги, за начисление которых отвечает регулятор.

– Но для этой истории есть формула решения… Это переход на энергетические единицы измерения потребления газа. Надо прекратить потреблять газ в кубометрах и начать потреблять его в килокалориях, как во всем цивилизованном мире, – сказал Коболев.

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Глава Нафтогаза добавил, что учет потребления газа в килокалориях также позволит снять вопрос его качества.

Принимать решение о переходе на учет газа в энергетических единицах должны регулятор и Верховная Рада.

К слову, Андрей Коболев заявил, что цена газа для населения существенно снизится летом 2020 года.

Источник: Україна 24