Мне 42, я хочу быть в истории – Зеленский о своем президентстве

Владимир Зеленский отмечает, что его нынешняя должность нравится ему ответственностью, возможностью помочь улучшить жизнь людям, и он хотел бы войти в историю.

– Ответственность – для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится. Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории, – сказал он.

Зеленский отметил, что его нанял на работу украинский народ, и перед ним он должен будет отчитываться за свою работу.

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Он хотел бы за свою каденцию добиться, чтобы в Украине средняя заработная плата была как в Польше.

К слову, во время презентации приложении Дія Владимир Зеленский заявил, что государство должно стать для человека просто сервисом.