Молодежь из ОРДЛО будут мотивировать сохранить украинское гражданство – Зеленский

Для молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Украины, создадут программу, которая будет содействовать получению украинского паспорта и поступлению в украинские высшие учебные заведения.

– Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории, – сказал президент Владимир Зеленский.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в то время, пока на Донбассе продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины.

По его мнению, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу новой программы. В частности, упрощение процедуры получения административных услуг – украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта.

Молодежи помогут дистанционного изучать дисциплин, которые сейчас не изучаются в ОРДЛО – украинский язык и историю Украины.

Также планируется расширение количества высших учебных заведений, в которых могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих.

Напомним, Зеленский заявил, что только Россия ответственна за вывод войск с оккупированной территории Донбасса.