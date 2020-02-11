Премия PinchukArtCentre: кто из 20 современных украинских художников ее получит

Выставка 20 номинантов шестого конкурса на получение премии PinchukArtCentre – это новый взгляд на наше настоящее постмайданной генерации украинских художников.

Более художественно а порой и трагикомически через искусство они дают зрителю почувствовать, как неудержимая жестокость со временем неизбежно становится частью прошлого.

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Работа художников из Харькова Бешкетник о совсем недалеком прошлом современной Украины. Это история подросткового бандформирования, так называемых Бегунов, которые наводили ужас на Кривой Рог в 1980-90-х годах.

Война на Донбассе проходит через сознание всех украинцев. Павел Гражданский в своих работах говорит о милитаризации населения, которое стало рефлексией на ежедневные бои и обстрелы.

Инсталляция Анны Щербины тоже о войне, ее стена разрисованная углем. Это черно-белый пейзаж собирательного образа прифронтового села. Четыре года художница исследовала фронтовой Донбасс.

Самому младшему из художников всего 23 года. Для того чтобы художники смогли воплотить свои масштабные и невероятные проекты PinchukArtCentre взял на себя финансовые расходы на работы.

Это новое поколение, представляющее пул идей, взглядов и прикосновений к различным тематикам, которые достаточно радикально отличаются от предыдущих поколений.

Поколение Y современного украинского искусства – это не безразличны художники, а определенным образом общественные активисты, которые реагируют на все общественные процессы. Их объединяют активные рефлексии на социальную проблематику.

Победителей уважаемое жюри определит в марте. Обладатель главной премии получит 250 тыс. грн. Также его работа будет представлена ​​в рамках персональной выставки PinchukArtCentre на венецианском Биеннале.

Победитель автоматически войдет в шорт-лист Future Generation Art Prize, международной премии для молодых художников, основанной Фондом Виктора Пинчука. Прошлогодняя ее победительница литовка Эмилия Шкарнулите на этой неделе представила в PinchukArtCentre свою персональную выставку.

Мощная видеоинсталляция Эмилии сделана с помощью средств и материалов современной науки. Она сочетает археологию, конструкции атомных электростанций и подводную жизнь чрезвычайно низких глубинах.

Художница исследует тему добычи ископаемых на больших глубинах океана, которая может закончиться экологической катастрофой.

Уже с 9 февраля в PinchukArtCentre совершенно бесплатно можно увидеть уникальные произведения Эмилии и молодых украинских художников.

Напомним, в Киеве открыли выставку художницы Натальи Мкртчян.