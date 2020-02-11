Стрельба в Мукачеве: руководство полиции отстранено

Руководство полиции Мукачево отстранили от обязанностей после стрельбы.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александра Канцидайло сейчас продолжаются четыре служебные проверки.

Руководитель полиции Мукачево Михаил Петрище ушел на пенсию, а на его место назначен новый исполняющий обязанности.

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Руководство Мукачевского городского отделения также отстранено.

Канцидайло отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.

Напомним, стрельба в Мукачеве произошла утром 7 февраля в районе улицы Сеченова.

Очевидцы сообщили в полицию, что слышали выстрелы и видели, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего два внедорожника уехали в неизвестном направлении.

Источник: Mukachevo.net