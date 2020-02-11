Циклон Petra и +11º. Как перепады температур влияют на здоровье

Начало недели, в Украине февралем и не пахнет. Рекордные +11 иногда 15 градусов тепла, под Киевом проснулись клещи и даже расцвели подснежники.

Ситуация изменилась буквально за одну ночь. Циклон Petra свирепствует в Украине с середины недели. Сотни обесточенных населенных пунктов, перевернутые грузовики и авто в кюветах, поваленные деревья. В Карпатах опасность схода лавин. Там за сутки выпало полметра снега.

В Херсоне из-за сильного ветра и метели остановили работу международного аэропорта и запретили движение грузовиков.

Климатических изменений не избежать, уверяет народный синоптик Леонид Горбань. Он рассчитывает прогноз погоды более 60 лет, и очень редко ошибается, но говорит, эта зима для него оказалась совершенно непредсказуемой.

Теряются в предположениях не только синоптики, но и животные. День сурка в этом году стал таким же нестандартным, как и погода.

Аномалии влияют и на дикую природу. В заповеднике Аскания Нова бизоны впервые после завоза в Украину изменили время рождения потомства. Ранее они это делали в мае, а в этом году – девять безонят увидели свет в декабре, который не слишком отличился от весенних месяцев.

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Не улетели в теплые края сотня серых журавлей. А в местном дендропарке расцвели подснежники и калина.

Такими темпами в Украине через 10-20 лет климат будет как в Греции, – говорят синоптики. Вода будет высыхать, реки будут мелеть, почвы осушаться.

В Антарктиде зарегистрировано рекордную температуру + 18. США накрыли мощные зимние штормы. Отменено 600 авиарейсов.

В Британии уже второй день бушует разрушительный шторм Киара. В Австралии на смену беспрецедентным пожарам – пришел тропический циклон Дэмиен, который затапливает города и молниями сжигает деревья и дома.

На такие резкие перепады погоды реагирует все живое. Люди – не исключение. Диспетчерская станция скорой помощи. Здесь работа не прекращается ни при каких погодных условиях. И в период межсезонья телефонные провода врачей-консультантов обрываются.

А как эта короткая зима повлияет на урожай? С начала поля страдали от теплой и бесснежной зимы. А сейчас, когда ударили морозы появилась вероятность того, что урожай может замерзнуть.

Но плюсов в осадках все же больше. Снег увлажнит землю. Гораздо хуже будет, если до конца зимы продолжатся колебания, тогда мы можем потерять большую часть урожая.

Факты ICTV ранее писали о том, что из-за шторма Зиара в Европе погибли шесть человек, есть раненые.