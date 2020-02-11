Участники программы 5-7-9 не смогут покупать землю сельхозназначения

Участники государственной программы доступного кредитования для малого и среднего бизнеса 5-7-9 не смогут воспользоваться программами компенсации процентов по кредитам, взятым под покупку земель сельхозназначения, а также другими программами компенсации процентов в сельскохозяйственной отрасли.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

– На что можно взять кредит? На приобретение земли, текущие и капитальные инвестиции и на развитие животноводства. Но будут и ограничения – компенсация не будет предоставляться участникам программы Доступные кредиты 5, 7, 9%, – написал он.

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При этом аграрии, которые будут получать компенсацию процентов, также попадут под ограничения.

– Ограничение – до 15 млн грн на одного субъекта в животноводстве, в 5 млн грн – на одного субъекта на приобретение земли и другие виды кредитов; один клиент – один уполномоченный банк, – написал Милованов, уточнив, что всего на программу выделено 1,2 млрд грн.

К слову, по прогнозам Министерства финансов, принять участие в программе Доступные кредиты 5-7-9% смогут около 50 тыс. заемщиков.

Источник: Тимофей Милованов