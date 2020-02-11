В Украине проверяют пять человек с подозрением на коронавирус – Скалецкая

По подозрению на заражение новым типом коронавируса проверяют пятерых граждан Украины.

По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, проверяют трех украинцев, которые вернулись из Китая и обратились за помощью к врачам.

Также на наличие коронавируса тестируют двух граждан, которые были в контакте с указанными лицами.

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Скалецкая добавила, что в Украине не наблюдается дефицит защитных медицинских масок. Их выпускают четыре предприятия, которые готовы поставить медизделия в необходимых объемах.

Министерство здравоохранения обратилось к местным органам власти касательно усиления работы с коммунальными аптеками, чтобы обеспечить необходимый объем защитных масок.

К слову, с круизного лайнера Diamond Princess, на котором наблюдается вспышка нового типа коронавируса, начали эвакуировать пожилых людей с хроническими заболеваниями.