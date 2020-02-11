Витренко предлагает разделить премию за победу над Газпромом между украинцами

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в середине января предложил разделить его премию за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом поровну между всеми украинцами. Но из-за задержки с ее выплатой он намерен обратиться в правоохранительные органы.

– По условиям трудового договора, работодатель должен был выплатить 50% премии 30 декабря 2019 года, но это еще не было сделано. Очевидно, что ни Нафтогаз, ни Кабмин не вправе пересмотреть размер моей премии, не нарушив таким образом трудовой договор, – отметил он в обнародованном заявлении.

Юрий Витренко считает справедливым разделить не только премию, но и весь выигрыш в Стокгольмском арбитраже, который, по его расчетам, составил $10,1 млрд, по около 6 тыс. грн на каждого украинца, ограничив таким образом затраты на энергоэффективность.

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Юрий Витренко также отметил, что ему известно о планах, в соответствии с которыми, этими деньгами будут распоряжаться политики и чиновники.

Напомним, в мае 2018 года наблюдательный совет Нафтогаза премировал 41 сотрудника компании на общую сумму $ 46,3 млн за их вклад в победу в Стокгольмском арбитраже.

Но президент Владимир Зеленский в середине января признал неправильными высокие премии и попросил премьер-министра Алексея Гончарука найти выход из ситуации.

Ранее глава правления Нафтогаза Андрей Коболев предложил закрыть дискуссию о высоких зарплатах продажей Нафтогаза.