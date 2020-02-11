ЕС выделил Украине €25 млн для оцифровки госуслуг

Кабинет министров Украины и ЕС подписали новую Программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине, которая предусматривает выделение €25 млн.

– Диджитализация – это, прежде всего, победа над коррупцией. Цель нашего правительства – оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году – перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг, – отметил премьер-министр Украины Алексей Гончарук

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Чиновник объяснил, что это международная техническая помощь, оказываемая Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

А именно:

Проект Дія;

Электронные услуги;

Электронная идентификация;

Интероперабельность и тому подобное.

– Государство будет удобным сервисом для людей. Наша команда над этим работает, – отметил премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на презентации приложения Дія отметил, что государство должно быть для человека сервисом.

Источник: Алексей Гончарук