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Факты / Украина / Политика

Увольнение Богдана не влияет на политический курс Украины – ОП

11 февраля Офис президента Украины возглавил Андрей Ермак, предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан подал в отставку.

– Смена руководителя ОП никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского, – отметили в ОП.

Офис Президента уверяет, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью.

Напомним, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что последствием увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначения на его место советника Зеленского Андрея Ермака будет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.

Источник: Офис президента

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