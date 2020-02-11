11 февраля Офис президента Украины возглавил Андрей Ермак, предыдущий руководитель ОП Андрей Богдан подал в отставку.

– Смена руководителя ОП никоим образом не влияет на политический курс государства. Впереди – важные реформы, и именно на этом фокусируется команда Владимира Зеленского, – отметили в ОП.

Офис Президента уверяет, что Андрей Ермак справится с доверенной ему ответственностью.

Напомним, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявляет, что последствием увольнения Андрея Богдана с поста главы Офиса президента Украины и назначения на его место советника Зеленского Андрея Ермака будет то, что внешней политике будет уделяться больше внимания.