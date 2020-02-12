4G-связь на первых станциях метро Киева заработает уже весной – КГГА

12 февраля в КГГА состоялась встреча, на которой обсуждался процесс подготовки к запуску 4G-связь на первых станциях киевского метрополитена.

Присутствовали представители Министерства цифровой трансформации, Верховной Рады и операторов мобильной связи.

По оценке советника киевского городского головы Максима Бахматова, 4G-связь на первых станциях столичного метро появится, ​​вероятно, уже этой весной.

– Внедрение 4G-связи в метро – это вопрос национального масштаба. Закон нужно выполнять. Если объединить усилия всех участников этого процесса, проект будет воплощен уже в марте 2020 года, – заявил Бахматов.

Читайте: В Киеве хотят переименовать станцию ​​метро Дорогожичи

По его словам, необходимы технические аспекты с метрополитеном и операторами уже согласовано.

Первыми локациями, где заработает 4G-связь, будут станции Академгородок, Житомирская, Святошин, Сырец, Дорогожичи, Героев Днепра, Минская и Оболонь.

На остальных станциях и во всех туннелях появление скоростной связи стоит ожидать в начале 2021 года.

Недавно Факты ICTV писали о том, что до 2024 года 4G-интернет покроет 95% населенных пунктов. Об этом говорил премьер-министр Алексей Гончарук.