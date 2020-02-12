Диалог о будущем: украинцев приглашают на встречу в Вашингтон

Украинская делегация с рабочим визитом 2-5 марта посетит Вашингтон (США). Там она в рамках встречи Диалог о будущем: Украина-США встретится с конгрессменами, советниками президента Дональда Трампа и других президентов США, представителями Всемирного банка, Американской бизнес-ассоциации, ведущими специалистами The Wall Street Journal и Репортеров без границ.

К участию в таком формате приглашаются представители политических кругов, аналитических центров, передовые аналитики, представители прогрессивного украинского бизнеса, общественные деятели и все заинтересованные.

Во время встречи участники обсудят отношения между Украиной и США, економическое сотрудничество стран, развитие демократии, развитие гражданского общества, российскую агрессию, подписание Меморандумов о сотрудничестве и взаимоподдержке.

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Участники украинской делегации смогут встретиться с сенатором-демократом Бенджамином Кардином, бывшим советником по вопросам коммуникаций у Дональда Трампа Майклом Капуто, американским юристом и топ-лоббистом Диной Эллис Рочкинд.

На обсуждениях будет присутствовать ведущий специалист Всемирного банка Прасана Лал Дас, вице-президент Американского совета по устойчивому бизнесу Томас Опель, обозреватель The Wall Street Journal Алан Каллисон, представители международной организации Репортеры без границ.

Также состоится встреча с представителем офиса Мерси Каптур, Ольгой Онишко – специалистом налаживания взаимосвязей с представителями Украины и представителем офиса Фрэнсиса Руни, Джо Барлет – руководителем отдела международной политики.

Для уточнения подробностей относительно стоимости поездки нужно обращаться по телефонам: +380 95 436 55 44; +380 44 227 94 20.

Ранее Факты ICTV писали, что встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным пока не планируется.