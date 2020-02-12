Добровольцы-участники АТО получат статус участника боевых действий

На заседании Кабмина в среду, 12 февраля, министры определили четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований.

Теперь дбровольци, которые принимали непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий.

– Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку и помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы, – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

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Ранее Факты ICTV писали, что 4 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект №2045-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции.

Источник: Алексей Гончарук