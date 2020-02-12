Курс валют НБУ на 12 февраля 2020 в Украине

Национальный банк Украины на среду, 12 февраля, укрепил курс гривны почти на 10 копеек по отношению к гривне. К слову, курс доллара на 11 февраля составлял 24,5188 гривны за $1.

Также национальная валюта укрепилась по отношению к евро на 23 копейки.

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Курс валют на 12 февраля в Украине:

1 долларов США – 24,4236 грн;

1 евро – 26,6205.

К слову, Факты ICTV писали, чего ожидать от мировой и украинской экономики в 2020 году. Последние несколько лет во всем мире прогнозируют наступление экономического кризиса. Последний раз его пророчили на 2020 год. Но, похоже, в этом году он не наступит.