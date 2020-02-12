Пара нелегально пересекла границу Украины ради Дня Валентина

В Украине пара незаконно пересекла границу, чтобы быть вместе на День всех влюбленных.

На границе поймали 20-летнего украинца и 15-летнюю жительницу Польши, которые нарушили закон.

– Молодой харьковчанин работал за границей, где полюбил 15-летнюю иностранку. Родители девушки были против таких отношений, поэтому пара нашла специфическое решение проблемы. Поскольку у девушки не было документов, дающих право на пересечение границы, молодой человек предложил сделать это незаконным способом, – рассказывают в Госпогранслужбе.

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По словам службы, пара хотела вместе провести День святого Валентина.

Жительницу Польши передадут местным правоохранителям по соглашению о реадмиссии, а украинец понесет ответственность за нарушение закона.

К слову, ко Дню святого Валентина зоопарк в США предложил назвать таракана именем бывшего.