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Факты / Украина

Отомстила за расставание: в Киеве девушка выбросила вещи бывшего из окна

В Киеве на улице Институтская девушка выбросила вещи своего бывшего парня из окна.

Об этом рассказала очевидец Екатерина Зиновьева на своей странице в Facebook.

– Если ты бросил свою девушку накануне Дня святого Валентина, Убедись, что забрал у нее ключи от своей квартиры. Парень с Институтской не проверил, – написала она.

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По ее словам, девушку задержала полиция за загрязнение города.

– Он меня бросил, я бросила его вещи. Пусть добрые люди разбирают, – сказала девушка, которая выбросила вещи.

Ранее в Украине пара незаконно пересекла границу, чтобы быть вместе на День всех влюбленных.

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