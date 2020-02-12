День святого Валентина – один из самых романтичных праздников в году. В этот день существует традиция говорить любимым о своих чувствах и дарить друг другу приятные подарки.

Чтобы подарить парню не банальный, а особый и романтический презент, девушке нужно знать его интересы и желания.

Лучшие идеи для подарка парню ко Дню святого Валентина – в материале Фактов ICTV.

Мужские наборы

Мужской набор может содержать множество вариаций – в зависимости от предпочтений вашего парня. Можно подарить набор из наручных часов и рубашки, кошелька и парфюма, изысканной записной книжки и кожаного пояса. Такой подарок ему обязательно понравится – пользуясь им ежедневно, парень часто будет думать о вас.

Путешествие на двоих

День всех влюбленных – прекрасная пора, чтобы удивить своего парня подарком в виде билетов за границу. Зимой лучше всего посетить северные страны, например, Швецию, Нидерланды или Финляндию. Если вы не успели накопить нужную сумму – отдых в Карпатах никто не отменял! Уютные домики и атмосфера рождественских праздников – идеальное место для празднования дня Валентина.

Читайте: Любовь и немного цинизма – шутки и мемы о Дне святого Валентина

Гаджеты

Стереотипы о том, что девушка не может делать дорогие подарки своему парню, давно устарели. Конечно, дарить последнюю модель IPhone – это слишком, но новенькие беспроводные наушники или электронная книга – то, что нужно! Любому парню понравится такой современный презент.

Дорогой алкоголь

Среди парней есть немало ценителей алкоголя. Если ваш молодой человек – в их числе, определиться с подарком проще, чем кажется! В специализированных магазинах вы сможете найти хороший ирландский виски, карибский ром или же коллекционную бутылку французского красного вина.

Настольная игра

Когда компьютер и приставка надоедают, но хочется заняться чем-то интересным, пригодятся настольные игры. Такой подарок не оставит равнодушным даже последнего зануду: многообразие и разноплановость, представленная в интернете и торговых центрах, просто поражает. Настольная игра – отличный способ сблизиться (если она для двоих) или же чаще собираться в кругу общих друзей.

Ужин на двоих

Проверенный годами способ сделать любимому действительно приятный подарок. Его любимое блюдо, приготовленное вашими руками, скажет больше, чем вы думаете. Создать романтическую атмосферу помогут свечи и приятная музыка на фоне.

Недавно Факты ICTV рассказывали, где можно отпраздновать День святого Валентина в Киеве.