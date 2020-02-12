Вокруг зарплат украинских министров уже несколько месяцев не утихают споры. Все началось из обнародованных в декабре цифр, согласно которым главы министерств получали немалые средства.

Так, зарплата министра иностранных дел Вадима Пристайко составляла 234 тыс. грн в месяц, министра соцполитики Юлии Соколовской – 217 тыс. грн.

Ситуация с общественным недовольством обострилась, когда министры начали жаловаться на свои оклады – министр юстиции Денис Малюська хотел за свою работу хотя бы 80 тыс. грн, министр экономики Тимофей Милованов жаловался на 31 тыс. грн в месяц, министр образования Анна Новосад удивлялась, как на 36 тыс. грн можно содержать ребенка.

Впоследствии одни объяснили, что имели в виду не то, а другие нашли дополнительные средства к существованию.

Министру – пять средних зарплат

В середине января премьер-министр Алексей Гончарук имел серьезный разговор с президентом. Среди прочего президент попросил премьера предложить новую модель начисления зарплат, которая будет отвечать статусу министров и позволит им нормально жить.

Однако он отметил, что с теми, кто хочет получать больше денег, придется прощаться, ведь “мы не можем себе сегодня это позволить”.

После этого Гончарук сообщил о новой концепции распределения средств чиновникам, привязав выплаты к средней зарплате в стране.

Так, премьер и министры будут получать пять средних зарплат, а их заместители – 4,5. Кроме того, премия не будут превышать одного оклада.

В январе – от 12 до 68 тысяч

В январе правительству начисляли зарплаты еще по старым правилам. Поэтому изменения увидим после обнародования зарплат за февраль.

Но даже несмотря на это, с учетом всех надбавок и премий министры получили почти вдвое меньше, чем в декабре. Больше всего заработал Вадим Пристайко – 68 269 грн. Это обусловлено его частыми поездками за границу, так что львиная доля денег – за дни командировок.

Меньше всего в правительстве зарабатывает министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет – 12 721 грн. Это связано с тем, что чиновник не получил за январь премию.

Сколько зарабатывают чужие министры

По сравнению со средними зарплатами государственных служащих за границей, украинские получают значительно меньше. Так, например, средняя месячная зарплата Гончарука – $2 476, в то время как премьер Польши получает $4 814, а вице-президент США – $19 591.

Но в пропорциях к средним зарплатам в этих странах министры получают в среднем в три-четыре раза больше, чем обычные граждане.

Как справедливо платить министрам?

HR-эксперт Диана Гранцева убеждает, алгоритм системы труда украинской власти нужно в корне менять.

– Существующее сегодня наследие Советского Союза в виде премий за ранг и выслугу лет нужно срочно менять. Единственное, за что можно премировать – это результаты и достижения.

А фиксированная зарплата должна формироваться по системе грейдов, которая учитывает средний уровень зарплат на рынке.

– Я бы делала срез по уровню заработных плат аналогичных позиций, например, в бизнес среде, и привязывала фиксированную часть к этим показателям. Также можно сделать срез зарплат аналогичных должностей в странах, близких к нашей с точки зрения экономических показателей, – говорит эксперт.

Кроме того, она добавляет – система оплаты должна быть привязанной к целям, чтобы понимать, за что госслужащий получает свой доход в случае их достижения.

– Без этого непонятно, зарплата министра в 30 тыс. грн – это много или мало. Какого министра? Какой КПД его деятельности?

Топ-менеджеры – не политики

На фоне скандала с зарплатами министров не утихает еще один – зарплаты руководителей государственных компаний.

В январе, например, в СМИ появилась информация о том, что председатель Укрпочты будет получать в 2020 году 1, 866 млн грн в месяц. Впоследствии оказалось, что это годовая зарплата.

Впрочем, руководители крупнейших компаний, в частности Нафтогаза, Укрзализныци, Энергоатома, действительно зарабатывают в среднем от 7 до 47 млн ​​грн в год.

Напомним, руководители государственных предприятий получают оклад, сформированный наблюдательным советом или профильным министерством, если первого в компании нет.

Но бизнесмены, которые идут в государственный сектор, убеждают: они – не министры, а потому имеют право на конкурентную зарплату.

В частности, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко подчеркивает – зарплату политиков сравнивать со средней зарплатой их избирателей логично, а вот зарплаты бизнесменов, работающих над доходами госкомпаний, должны зависеть от финансового результата, который они обеспечивают.

– Они (зарплаты, – Ред.) не должны ограничиваться – чем больше они зарабатывают для госкомпаний, тем больше должны получать зарплаты, включая премии.

Так, чиновник обращается к руководству компании по поводу своей премии за выигрыш в Стокгольмском арбитраже 2,9 млрд от Газпрома. По его словам, 50% от премии должны были выплатить еще в декабре 2019 года. Напомним, руководство Нафтогаза должно получить 1% от 2,9 млрд, а это $29 млн.

Сколько в Украине зарабатывают топ-менеджеры?

Украинская практика показывает, что в госкомпаниях топ-менеджеры получают меньше, чем их коллеги на тех же должностях в частном секторе.

Наталья Слинько, эксперт рекрутинговой компании hh.ua|grc, отмечает – директор частной компании в Украине может получать $3-5 тыс. в месяц, если речь идет о среднем бизнесе, и от $10-12 тыс., если в компании миллиардные обороты и десятки тысяч сотрудников.

– Специфика в том, что разница между верхним и нижним пределами зарплатной вилки в вакансиях для одних и тех же специалистов может доходить до нескольких десятков тысяч гривен, – объясняет она.

Зарплата – предохранитель от коррупции?

Свои зарплаты государственные деятели защищают – мол, так в стране не будет теневых схем и коррупции во власти.

– Зарплаты поднимаются до астрономических, и причиной этого является потеря государством наиболее эффективных инструментов отмывания средств. Именно поэтому чиновники вынуждены прибегать к прямому присвоению средств из бюджета в виде зарплаты, – считает Сергей Рачинский, эксперт Института демократии им. Пилипа Орлика.

Но высокие зарплаты – не панацея от краж и коррупции, уверены эксперты. Что делать с теми, кто склонен к махинациям или кражам, несмотря на зарплату? Диана Гранцева убеждает – с помощью специальных техник такую ​​”склонность” можно отслеживать на этапе собеседования.

Так или иначе, в феврале зарплаты министров изменятся. Как минимум, Дмитрий Дубилет будет получать больше 12 тыс. Некоторым другим чиновникам придется несколько урезать свои расходы.

Лилия Ященко