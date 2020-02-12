Вспышка коронавируса в Китае: Укрпочта перестала принимать посылки

Укрпочта перестала принимать посылки из Китая с 12 февраля из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, обусловленных вспышкой коронавируса.

В компании подчеркнули, что никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на перевозку почты из Китая не существует.

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Доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано.

– Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены, – отметили в Укрпочте.

Ранее Факты ICTV писали, что Международная автомобильная федерация (FIA) приняла решение перенести этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Макао из-за вспышки коронавируса.