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Факты / Украина

В Киеве умерла журналист Ольга Шеремет

В Киеве 11 февраля умерла журналист Ольга Шеремет. Причина ее смерти не называется.

– Сегодня перестало биться сердце Оли Шеремет — прекрасного человека, профессиональной журналистки и искренней подруги. Для многих она известна как парламентский корреспондент. Это удар, к которому никто из нас, друзей и коллег, оказался не готов, – написала ее подруга Ирина.

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Ольге Шеремет было 40 лет, родом она из Ивано-Франковска. В свое время она закончила Прикарпатский университет имени Василя Стефаника. Работала на Радио Киев, парламентским корреспондентом на Радио Эра, а также на НСТУ.

Прощание с Ольгой Шеремет состоится в Ивано-Франковске 13 февраля.

Ольга Шеремет умерла

Ранее Факты ICTV писали, что умер украинский режиссер и писатель Валерий Барановский.

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