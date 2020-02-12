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Факты / Украина

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка на метро Лукьяновская

Женщина пыталась похитить ребенка на станции столичного метро Лукьяновская.

– Уроженка Хмельницкой области схватила 5-летнего мальчика и потянула его за собой, но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие. Правоохранители задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия, – сообщает пресс-служба полиции Киева.

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32-летняя злоумышленница была задержана в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ведомости о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на похищение человека.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее Факты ICTV также писали о том, что в Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать и убить 19-летнюю киевлянку.

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