В Запорожской области от гриппа умерло три человека

Две пенсионерки и один подросток в Запорожской области умерли от гриппа.
- 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина.
Диагноз – двусторонняя пневмония, легочно-сердечная недостаточность, сахарный диабет.
- 7 февраля умерла женщина 69 лет
Диагноз – внебольничная двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, состояние после перенесенного инсульта.
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- 10 февраля умер подросток 15 лет с Якимовки.
Диагноз – острая легочно-сердечная недостаточность, пневмония. Все пациенты не были вакцинированы против гриппа.
По состоянию на 12 февраля 2020 в области зарегистрировано пять летальных случаев, все больные не привитые против гриппа и имели сопутствующие состояния, которые, относили к группам риска по гриппу.
Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.
Источник: Запорожский областной лабораторный центр Минздрава