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Факты / Украина / Общество

В Запорожской области от гриппа умерло три человека

Две пенсионерки и один подросток в Запорожской области умерли от гриппа.

  • 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина.

Диагноз – двусторонняя пневмония, легочно-сердечная недостаточность, сахарный диабет.

  • 7 февраля умерла женщина 69 лет

Диагноз – внебольничная двусторонняя вирусно-бактериальная пневмония, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, церебральный атеросклероз, состояние после перенесенного инсульта.

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  • 10 февраля умер подросток 15 лет с Якимовки.

Диагноз – острая легочно-сердечная недостаточность, пневмония. Все пациенты не были вакцинированы против гриппа.

По состоянию на 12 февраля 2020 в области зарегистрировано пять летальных случаев, все больные не привитые против гриппа и имели сопутствующие состояния, которые, относили к группам риска по гриппу.

Ранее Факты ICTV писали, что делать, чтобы не заболеть гриппом.

Источник: Запорожский областной лабораторный центр Минздрава

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