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Факты / Украина

Украина определила медучреждения для больных коронавирусом

Потенциальных больных новым типом коронавируса будут принимать в специально отведенных для этого медицинских учреждениях.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине указанные медицинские учреждения уже определены.

– Все системы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности, включая и медицинскую подсистему. Это значит, что мы определили госпитальные базы, которые будут принимать в заведение потенциального больного коронавирусом, – сказал Ляшко.

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Он добавил, что из-за распространения коронавируса Covid-2019 в аэропортах усилены бригады медпунктов.

В частности, в аэропорту Борисполь работают две бригады экстренной медицинской помощи, которые будут отвозить потенциальных больных в медицинскую базу. Это должно предотвратить распространение заболевания в Украине.

Кроме того, в Минздраве утверждают новую методику для обеспечения средств индивидуальной защиты.

К слову, ученые начали тестировать на мышах недавно разработанную вакцину против коронавируса Covid-2019.

Источник: Укринформ

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