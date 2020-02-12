Отказались служить в армии РФ: в Крыму осудили 29 украинцев

Российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах РФ.

– Сегодня уже 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора. Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах, – сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

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Она добавила, что в июне 2019 года состоялся 9 призыв в ряды ВС РФ, во время которого были призваны по меньшей мере 3 300 мужчин.

Ранее Факты ICTV писали, что министерство ветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.