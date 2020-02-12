PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Отказались служить в армии РФ: в Крыму осудили 29 украинцев

Российские суды вынесли уже 29 приговоров в отношении крымчан, которые отказались служить в вооруженных силах РФ.

– Сегодня уже 29 приговоров в отношении наших граждан, которые убегали и не хотели служить в вооруженных силах страны-агрессора. Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах, – сообщила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова.

Читайте: Идея не моя: Арахамия объяснил свои слова о воде в Крым

Она добавила, что в июне 2019 года состоялся 9 призыв в ряды ВС РФ, во время которого были призваны по меньшей мере 3 300 мужчин.

Ранее Факты ICTV писали, что  министерство ветеранов инициирует введение санкций против силовиков, которые устраивали суды только над украинскими гражданами в Крыму и незаконно задерживали украинских моряков в Керченском проливе.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка