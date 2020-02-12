Как коронавирус повлияет на Украину – 2 сценария

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считают, что ситуация с китайским коронавирусом может иметь, как позитивные, так и негативные последствия.

Первый сценарий влияния

Влияние на экономику может оказаться минимальным и не вызовет значительных изменений в структуре финансов, производства и потребления.

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Второй сценарий влияния

Может включать как позитивные, так и негативные последствия. С одной стороны, за счет ликвидации дешевого китайского импорта по определенным категориям высокотехнологичной продукции, их место будут занимать более ценные товары.

– В целом уменьшение предложения на мировых рынках будет приводить к определенному росту цен. Кроме того, очевидно, будут существовать возможности для увеличения объемов украинского экспорта продовольствия и сырья,- говорится в сообщении.

В 2019 году на 32,5% был увеличен товарооборот между Украиной и Китаем и составил $11,6 млрд.

Ранее Факты ICTV сообщали, что глава ВОЗ назвал распространение коронавируса лишь верхушкой айсберга общей проблемы.