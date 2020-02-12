Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков – Гончарук

Он отметил, что есть тонкости с тем, как ведет себя эта инфекция.

При этом Украина использует опыт организации эвакуации в других странах.

– Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риск проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия, – сказал он.

Читайте: Проверяют вентиляции и канализации: как готовятся встречать эвакуированных из Китая

– Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть проведена эвакуация, – пояснил Гончарук.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько украинцев вывезут из Уханя и куда их могут поместить на карантин.