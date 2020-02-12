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Факты / Украина / Общество

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков – Гончарук

Задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков до нуля, это вопрос дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Мы продолжаем искать возможность, чтобы провести эвакуацию, таким образом, чтобы не создавать дополнительных рисков для местного населения (в Украине, – Ред.). Это главная задача, – сказал он на заседании Кабмина в среду.

Он отметил, что есть тонкости с тем, как ведет себя эта инфекция.

При этом Украина использует опыт организации эвакуации в других странах.

– Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не создаст риск проникновения этой инфекции на территорию Украины и распространения ее тут, мы мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия, – сказал он.

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– Это вопрос дней. У нас самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть проведена эвакуация, – пояснил Гончарук.

Ранее Факты ICTV рассказывали, сколько украинцев вывезут из Уханя и куда их могут поместить на карантин.

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