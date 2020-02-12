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Факты / Украина

Никакого вмешательства в государственные процессы не будет – Ермак

Работа Офиса президента будет проходить без внутренних интриг.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что приложит для этого максимум усилий.

– Я буду делать все необходимое для того, чтобы в Офисе президента главным принципом была комфортная атмосфера и профессиональная работа единомышленников, которые уважают друг друга. Я сделаю все, чтобы ни одного телефонного права, вмешательств в государственные процессы и интриг не было. Все будет прозрачно и честно, – сказал Ермак.

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Он добавил, что главными спикерами Офиса президента должны стать дела и результаты, поэтому именно на них сконцентрируют его работу.

Особое внимание Офис президента будет уделять выполнению всех обещаний и принципов, которые президент декларировал во время своей предвыборной кампании.

К слову, Андрей Ермак заявил, что прекращение войны на Донбассе и в дальнейшем будет приоритетом Офиса президента и главы государства.

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