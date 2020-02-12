Встреча Зеленского с Путиным пока не планируется – Ермак

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после своего назначения сказал, что вопрос встречи с Владимиром Путиным будет решать президент Украины Владимир Зеленский.

– Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения действительных результатов от переговоров в нормандском формате, мы не исключаем этого.

Но пока никаких домовеностей, никаких разговорят на эту тему не было, – заяявив Андрей Ермак.