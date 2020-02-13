Национальный банк Украины повысил курс доллара на 7 копеек. По состоянию на 13 февраля, курс доллара составляет 24,49 грн за $1.
К слову, предыдущий курс доллара по состоянию на 12 февраля был зафиксирован на уровне 24,42 грн.
Также регулятор повысил курс евро. Валюта подорожала на 10 копеек и остановилась на уровне 26,72 грн за €1.
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Курс валют от НБУ на 13 февраля:
- $1 – 24,49 грн;
- €1 – 26,72 грн;
- 1 польский злотый – 6,28 грн;
- 10 российских рублей – 3,88 грн.
Ранее Факты ICTV писали, каким будет курс доллара в феврале.
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