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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Нацбанк на 13 февраля повысил курс доллара

Национальный банк Украины повысил курс доллара на 7 копеек. По состоянию на 13 февраля, курс доллара составляет 24,49 грн за $1.

К слову, предыдущий курс доллара по состоянию на 12 февраля был зафиксирован на уровне 24,42 грн.

Также регулятор повысил курс евро. Валюта подорожала на 10 копеек и остановилась на уровне 26,72 грн за €1.

Читайте: Почему гривна падает после стремительного роста – НБУ назвал причины

Курс валют от НБУ на 13 февраля:

  • $1 – 24,49 грн;
  • €1 – 26,72 грн;
  • 1 польский злотый – 6,28 грн;
  • 10 российских рублей – 3,88 грн.

Ранее Факты ICTV писали, каким будет курс доллара в феврале.

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