Даже без коронавируса: гражданина Китая поместили на карантин в Ужгороде

В Ужгороде гражданин Китая добровольно обратился в областную инфекционную больницу города и его поместили на 14-дневный карантин.

Такое решение было принято несмотря на то, что у него не нашли признаков заболевания новым типом коронавируса.

Директор областной инфекционной больницы Михаил Поляк во время брифинга заявил, что гражданину Китая даже не потребовались дополнительные анализы после первичного обследования.

– Он находится в боксе на карантине, предварительно – на срок в 14 дней. Если ВОЗ в ближайшие дни утвердит 24-дневный карантин, то карантин для этого гражданина в областной инфекционной больницы продлят, – сказал Поляк.

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Он также призвал жителей Закарпатья, которые недавно были в Китае, пройти обследование.

Сейчас больница оснащена семью боксами для карантина и лечения.

К слову, во время пресс-конференции Государственного комитета здравоохранения КНР сообщили, что коронавирус чаще всего передается воздушно-капельным путем.