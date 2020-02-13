Протесты дальнобойщиков: Мининфраструктуры удовлетворило ряд требований

Министерство инфраструктуры Украины достигло некоторых договоренностей с международными автомобильными перевозчиками, которые 12 февраля вышли на протест с требованием освободить от должности министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Перевозчики требовали увольнения министра из-за проблем в электронной системе выдачи разрешений на выполнение перевозок грузов по территории иностранных государств.

В свою очередь Криклий отметил, что уже есть полное понимание по некоторым вопросам.

Читайте: Водители живут в машинах: очереди на западных границах Украины достигли 20 км

Стороны договорились о том, что необходимо разработать критерии, по которым система электронного бронирования не позволит бронировать разрешения тем лицам, которые фактически не выполняют перевозки.

Министр инфраструктуры отметил, что в ближайшее время состоится перевод оформления всех разрешений через электронный заказ.

– Мы ввели электронное бронирование разрешений на автоперевозки, чтобы преодолеть коррупцию, которая делала жизнь перевозчиков невыносимой, а бывших руководителей Укртрансбезопасности – богатыми, – сказал министр.

В то же время премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не откажется от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки.

Ассоциация международных автоперевозчиков договорилась о встрече на заседании комитета в Мининфраструктуры для решения проблем.

Напомним, 12 февраля из-за акции перевозчиков под Кабмином на въезде в Киев образовались километровые очереди.