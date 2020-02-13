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Факты / Украина

У православных День святого Валентина в августе – ПЦУ

День святого Валентина отмечается и в католических, и в православных традициях, однако даты праздников разные.

Католики почитают память Валентина 14 февраля, а православные – 12 августа.

Также в ПЦУ рассказали, что некоторые легенды о святом Валентине только красивые истории, которые не имеют никакого отношения к правде.

Читайте: День святого Валентина: легенда возникновения праздника

Православная церковь чтит несколько святых по имени Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известный в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский).

– Мы, в ПЦУ, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в год – подчеркнули в ПЦУ.

Ранее  Факты ICTV придумали пять оригинальных способов отметить День святого Валентина.

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