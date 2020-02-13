В Одессу идет судно из Китая – экипаж болел, врачи в повышенной готовности

В одесский порт зайдет трехсотметровый контейнеровоз CMA CGM URAL из Китая. Когда судно пребывало в одном из портов Шри-Ланки, выяснилось, что шесть членов команды имеют высокую температуру.

Однако 29 января в компании CMA CGM заявили, что экипаж здоров.

Мы находимся в постоянном контакте с командой CMA CGM URAL. Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров, – отметили в компании CMA CGM.

После этого судно посещало порта в Египте, Ливии, Турции и Румынии.

13 февраля судно станет на 42-й причал порта.

Одесская санитарно-карантинная служба одесского порта приведена в повышенную готовность.

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За шесть часов до швартовки капитан контейнеровоза должен прислать санитарный бюллетень, который бы подтверждал, что команда здорова.

Кроме того, еще, когда судно будет находиться в море, на его борт поднимется одесский лоцман, который после оценки ситуации даст приказ, как действовать дальше.

После швартовки проведут полный медосмотр всего экипажа, а в случае выявления больного на коронавирус его отправят в судовой изолятор с последующей госпитализацией в береговой госпиталь.

Судно же отправят на карантин.

Ранее Факты ICTV писали, что после низкого падения экономической активности из-за вспышки коронавируса придет быстрое восстановление. Поэтому мировая экономика не слишком пострадает.