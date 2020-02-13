В основные госорганы теперь можно не приносить бумажные квитанции

Все основные государственные органы подключены к сервису check.gov.ua.

Список подключенных госорганов:

Сервисные центры МВД (водительские удостоверения, справка о несудимости и т. д.).

Миграционная служба (паспорта, загранпаспорта и т. д.).

ЗАГСы (все услуги по рождению, браку и т. д.).

ЦНАП (услуги Миграционной службы и ЗАГСов).

Услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т. п.).

Это означает, что украинцам больше не нужно тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате.

– Можно просто оплачивать услуги через интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения, – подчеркнул Дубилет.

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Работники этих государственных учреждений получили служебные инструкции. Но если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, звоните на горячую линию 1545.

– Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, в стадии подключения – еще 10 учреждений, – рассказал министр Кабинета министров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести для украинцев возможность голосовать на выборах с помощью смартфона и интернета.